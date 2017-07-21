Нападающий Данилова: в нас мало кто верит в России и везде считают аутсайдерами

Нападающий женской сборной России Елена Данилова рассказала об итогах первого матча на чемпионате Европы с Италией. Россиянки смогли одержать победу со счётом 2:1.
«У нас было много поражений на уровне сборных. В нас мало кто верит в нашей стране и везде считают аутсайдерами. Но мы хотим доказать себе, что мы не аутсайдеры, что мы можем. А мы действительно можем. Дело в психологии. И тут настолько запредельным был настрой на Италию — доказать не только в России скептикам, но и себе, что мы вполне можем играть в футбол.
Выйдя на поле с Италией с первой секунды, мы не стали отсиживаться в обороне. Играли на атаку. У нас с Аней Кожниковой часто связка срабатывает. Когда она даёт передачу, она верит в меня, а я верю, что эта передача до меня дойдёт. Получается сильная связь. Когда она даёт передачу, она думает: «Данилова сейчас забьёт, не сомневаюсь в этом, я верю в неё». И это чувствуется. Ты понимаешь, что сейчас ты обязан выжать из момента все 100 и забить этот гол.
Мы ещё, наверное, не понимаем, что сделали. Первая победа на чемпионатах Европы. Но эмоции настолько сильные, что они помогут нам в игре со Швецией. Да, они дисциплинированные, они участвовали в таких турнирах, на которых нас не было. У них неимоверная игровая практика. Но мы верим в себя. Вне зависимости от результата мы отдадимся полностью этим матчам в отборочных группах», – сказала Данилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.