Кожникова: какую корявую передачу я бы ни отдала, Данилова за неё зацепится

Защитник сборной России Анна Кожникова рассказала об итогах первого матча на чемпионате Европы с Италией. Россиянки смогли одержать победу со счётом 2:1. Один из голов на счету Елены Даниловой, которую Кожникова похвалила.
«Это была долгожданная победа, но все те игры, которые мы проиграли в подготовке, прошли не впустую. Ко мне вернулись детские чувства на поле, когда мы первый мяч забили итальянкам. Опять это сделала Данилова. Одна и та же картина: я смотрю вперед, там она, она забивает, и я уверена в ней.
Сейчас команда собралась такая, что мы достойно можем биться. Это что-то родное с того детского чемпионата. Я уверена, что какую бы плохую и корявую передачу я ни отдала, Данилова всё равно за неё зацепится, что-нибудь из неё сотворит. Мы никогда не смотрели, кто против нас играет, какие против нас нападающие и защитники. Мы были уверены друг в друге. Это какая-то детская вера, связанная с дружбой.
Мы настраиваемся на каждый матч. После игры с Италией было тяжело, много эмоций потратили. Но сейчас более-менее пришли в чувство, и началась подготовка с серьёзным отношением. Чувствуем усталость, но заставляем себя. Все предельно внимательно, сконцентрированно», – сказала Кожникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Видео гола Даниловой также можно посмотреть в «Твиттере».