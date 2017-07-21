Зидан: Роналду заслужил отдых, он остаётся в «Реале», и точка

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не беспокоится насчёт будущего нападающего команды Криштиану Роналду. Французский специалист уверен, что португальский футболист и в следующем сезоне будет защищать цвета «Королевского клуба».
«Роналду заслужил отдых, он остаётся в „Реале“, и точка. Мы будем ждать его», — приводит слова Зидана Marca.
Информация о намерении 32-летнего футболиста уйти из «Реала» появилась в середине июня после того, как испанская прокуратура обвинила Роналду в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Однако португальский форвард принял решение остаться в мадридском клубе.
Источник: Роналду принял решение остаться в «Реале»