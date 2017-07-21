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Григорьев: «Динамо» — хороший соперник, но «Уралу» без разницы, с кем играть

21 июля 2017, пятница. 09:56. Футбол

Полузащитник «Урала» Максим Григорьев рассказал, как проходит адаптация в новой команде, а также поделился ожиданиями от матча 2-го тура РФПЛ с «Динамо».

«Первые дни, как всегда, втягиваешься в коллектив, знакомишься с ребятами, тренерским штабом. Нормально, плодотворно поработали. Первая мысль, когда узнал об интересе «Урала»? Мысли только позитивные. Клуб всегда хорошо выступает в Премьер-Лиге. Но у меня мало времени было. За четыре дня до старта чемпионата сказали, что состоится переход. Думаю, это отличный вариант для меня.

Когда играл против «Урала», всегда было тяжело. Это организованная команда, всегда доставляла любому сопернику неприятности. Что касается физического состояния, думаю, готов проводить на поле 90 минут. На сборах пару раз играл по 90 минут. До следующего матча два дня, думаю, мы в хороших кондициях должны подойти к игре.

«Динамо» хорошо сыграло со «Спартаком», молодцы, что сыграли вничью, хороший соперник, но нам без разницы, с кем играть», — сказал Григорьев в беседе с пресс-службой клуба.

Матч «Динамо» — «Урал» состоится 23 июля. Начало – в 17:30 мск.

Полузащитник Григорьев подписал контракт с «Уралом»
Источник: Официальный канал ФК "Урал" в YouTube Сообщить об ошибке
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