Головин: по составу и возможностям «Локомотив» один из лидеров нашего чемпионата

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча второго тура РФПЛ с московским «Локомотивом». Встреча состоится 21 июля на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:30 мск.
«По составу, по возможностям это один из лидеров нашего чемпионата. Очень сильная команда, которая ставит перед собой большие задачи. В первую очередь выделю линию атаки: Фернандеш, Алексей Миранчук, другие игроки», — цитирует Головина пресс-служба ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Локомотив».
Ари: ЦСКА — раздражитель, очень постараюсь забить гол «армейцам»