«Барселона» может попытаться приобрести Дибалу вместо Верратти

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» проявляют интерес к нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале, сообщает Mundo Deportivo.
Если ранее приоритетной для каталонского клуба была покупка полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, то в последние дни всё изменилось. Переход нападающего сине-гранатовых Неймара в «ПСЖ» становится всё более вероятным, в результате чего испанский гранд начинает пересматривать свою трансферную политику. Если футболист сборной Бразилии пополнит ряды парижан, то приобретением первостепенной важности для «Барселоны» будет нападающий соответствущего уровня.
Дибала недавно продлил контракт со «старой синьорой» до 2022 года.
В «Барселоне» из-за Неймара приостановлены все трансферные операции