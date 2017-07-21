Клопп: Коутиньо не продаётся, но это не новость, я всегда говорил об этом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал интерес к полузащитнику Филиппе Коутиньо со стороны «Барселоны». Немецкий специалист отметил, что бразилец не продаётся.
«Да, он не продаётся. Такое решение было принято не сегодня утром или вчера, я всегда говорил об этом. Филиппе очень важный игрок для нас. Он должен набрать форму, но нет никаких сомнений в его качестве. Он умный и по-хорошему наглый игрок.
Коутиньо молод. Он заметно прибавил с момента моего прихода и может играть ещё лучше. Я не удивлён, что клубы интересуются игроками «Ливерпуля». Мы верим в совместную работу, хотим сделать следующий шаг, но для этого нужно оставаться вместе», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за € 80 млн