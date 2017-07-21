Фассоне: «Милану» будет сложно выиграть скудетто в первый год

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне считает, что выиграть скудетто в первый год после смены руководства практически невозможно.
«Как человек, который работает в «Милане», я должен думать о скудетто. Но как генеральный директор я не хочу разбрасываться обещаниями. Если мыслить рационально, то в первый год выиграть скудетто невозможно. Но в футболе есть место и иррациональности. Будет сложно, но в плане титула я оставлю дверь открытой», — цитирует Фассоне Gazzetta dello Sport.
Последний раз «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-2010/11.
10 трансферов «Милана». Все новички команды
За лето «Милан» собрал новую команду. Осталось подписать ещё одного игрока.