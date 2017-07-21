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Защитник «Анжи» Мусалов: в матче с ЦСКА игра в обороне оставляла желать лучшего

21 июля 2017, пятница. 11:38. Футбол

Защитник «Анжи» Магомед Мусалов высказал мнение по поводу прошедшего домашнего матча 1-го тура РФПЛ с ЦСКА (1:3), а также назвал сильные стороны махачкалинского клуба.

«Это уже история. Конечно, мы разобрали данный матч. В нем было много хороших эпизодов с нашей стороны. Но игра в обороне оставляла желать лучшего. Я могу, конечно, сказать, что «если бы мы реализовали свои моменты», но футбол не терпит сослагательного наклонения. Раз ЦСКА победил, то значит, что «армейцы» были лучше в тот день в решающих компонентах. Эта игра дала большую пищу для размышлений Александру Витальевичу и его штабу. Они подробно разобрали игру и указали на наши ошибки и хорошие действия.

Сегодняшний «Анжи», я думаю, силён командой. Каждый из нас готов встать стеной за своего товарища. Это главное. Александр Витальевич сказал нам, что собрал команду единомышленников, подходящих под его видение футбола. Со своей стороны, мы, футболисты, должны оправдать доверие тренеров и выполнять их требования», — цитирует Мусалова пресс-служба «Анжи».

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Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи ПФК ЦСКА Магомед Мусалов
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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