Бонуччи сообщил, что будет играть в «Милане» под 19-м номером

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи будет выступать за новый клуб под 19-м номером. Интересно, что изначально футболку с этим номером взял другой новичок Франк Кесси, но футболисты сумели договориться.
«У нас состоялся разговор с Кесси, и мы договорились. Я благодарен ему. Он умный парень, отличная инвестиция для клуба. Для меня 19 – важное число, я опирался на него в трудные минуты своей жизни и карьеры, поэтому ещё раз спасибо.
Болельщики тепло приняли меня, это дало мне столько энтузиазма. Я надеюсь, что смогу принести им немало побед в течение многих лет. «Милан» заслуживает лучшего в Италии и Европе», — сказал Бонуччи.
В «Ювентусе» Леонардо Бонуччи также играл под 19-м номером. Что касается Касси, Франк выбрал цифру 79.
«Милан» объявил о подписании контракта с Бонуччи до 2022 года