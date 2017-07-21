Хёнесс обещает принять разумное решение по позиции спортивного директора

Мюнхенская «Бавария» продолжает поиски спортивного директора клуба. Эта позиция в немецком гранде продолжает оставаться вакантной с тех пор, как её покинул Маттиас Заммер.
«Мы также видим проблему. Но у меня с председателем правления нашего клуба Карл-Хайнцем Румменигге достаточно времени. И мы обсуждаем этот вопрос. Все могут быть уверены, что будет принято разумное решение», — цитирует Sport Bild президента «Баварии» Ули Хёнесса.
Ранее сообщалось о заинтересованности «Баварии» в услугах спортивного директора мёнхенгладбахской «Боруссии» Макса Эберля, однако тот отметил, что счастлив в своём клубе.