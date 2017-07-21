Рибери считает, что проблемы Хамеса в «Реале» могут быть полезны «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отметил, что многого ждёт от нового хавбека команды Хамеса Родригеса. Футболист сборной Колумбии пополнил ряды немецкого гранда на правах аренды, а его трансферный лист принадлежит мадридскому «Реалу».
«На чемпионате мира 2014 года Хамес показал отличную игру. А вот в „Реале“» в последнее время у него не было большой игровой практики. Но это может привести к тому, что теперь он будет испытывать большую жажду побед. Хамес будет стремится показать, на что способен в действительности. Он обладает огромным потенциалом", — приводит слова Рибери Sport Bild.
В минувшем сезоне Хамес сыграл в чемпионате Испании 22 матча, став автором 8 голов и 6 результативных передач. В основном составе на поле выходил в 13 играх. Игрок был очень недоволен недостаточной игровой практикой, и СМИ неоднократно писали, что он может покинуть «Реал».