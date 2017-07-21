21 июля на стадионе «ВЭБ Арена» состоится московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом», однако за пять часов до начала матча у домашнего стадиона «армейцев» ведётся работа по перекладыванию плитки. Начало встречи ЦСКА — «Локомотив» — в 19:30 мск.
Сегодняшний матч станет для ЦСКА и «Локомотива» 58-м в современной футбольной истории. Обе команды по 23 раза побеждали друг друга и 11 раз играли вничью. Последний матч состоялся 26 апреля 2017 года и завершился в пользу ЦСКА – 4:0.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В день дерби ЦСКА — «Локомотив» у стадиона перекладывают плитку
Фото: championat.com
В день дерби ЦСКА — «Локомотив» у стадиона перекладывают плитку
Фото: championat.com