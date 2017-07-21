Фурсенко: на матче со «Спартаком» ожидаем 6 августа аншлаг на «Крестовском»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, как идут дела с продажей билетов на домашние матчи, которые петербургский клуб будет проводить на новой арене «Крестовский».
«К обновлённому „Зениту“ сейчас повышенный интерес. Возник ажиотажный спрос на билеты и абонементы. Мы сможем обеспечить этот спрос для всех желающих. Однако, чтобы не стоять в очередях, я бы рекомендовал болельщикам пользоваться интернет-сервисами и приобретать билеты онлайн. Поскольку не все наши поклонники успевают к матчу с „Рубином“ продлить и приобрести абонементы, то в случае если они пойдут на первый домашний матч по билету, его стоимость будет вычтена из стоимости абонемента, который они оформят впоследствии.
По тому, как идут продажи, ожидаем, что 6 августа, когда мы будем играть со «Спартаком», состоится аншлаг. Верю, что уже в этом сезоне новая арена «Зенита» установит рекорд не только по посещаемости международных встреч, но и по посещаемости домашних матчей команд российской Премьер-Лиги", — цитирует Фурсенко «Спорт-экспресс».