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Зидан: желаем Морате всяческих успехов, но только не в матчах с «Реалом»

21 июля 2017, пятница. 14:41. Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пожелал бывшему нападающему команды Альваро Морате успехов. Футболист сборной Испании пополнил ряды лондонского «Челси», несмотря на то что французский специалист очень хотел удержать его в рядах «сливочных».

«Мы желаем Морате всяческих успехов, но только не в матчах с „Реалом“. В конце концов, все знают, что „Реал“ — его дом и всегда им будет. Но необходимо принимать решения, и Альваро сделал это, сделав выбор в пользу смены клубной прописки», — приводит слова Зидана Bernabeu Digital.

Мората, который близок к переходу в «Челси», эмоционально попрощался с «Реалом»
Источник: Bernabeu Digital Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Челси Альваро Мората Зинедин Зидан
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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