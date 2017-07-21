Зидан: желаем Морате всяческих успехов, но только не в матчах с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пожелал бывшему нападающему команды Альваро Морате успехов. Футболист сборной Испании пополнил ряды лондонского «Челси», несмотря на то что французский специалист очень хотел удержать его в рядах «сливочных».
«Мы желаем Морате всяческих успехов, но только не в матчах с „Реалом“. В конце концов, все знают, что „Реал“ — его дом и всегда им будет. Но необходимо принимать решения, и Альваро сделал это, сделав выбор в пользу смены клубной прописки», — приводит слова Зидана Bernabeu Digital.
Мората, который близок к переходу в «Челси», эмоционально попрощался с «Реалом»