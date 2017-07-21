Стало известно расписание матчей первого тура испанской Примеры сезона-2017/18. Чемпион Испании «Реал» начнёт защиту титула матчем с «Депортиво». Серебряный призёр «Барселона» сыграет с «Бетисом», а обладатель бронзы «Атлетико» примет новичка Примеры «Жирону».
Расписание первого тура:
«Севилья» — «Эспаньол»
«Малага» — «Эйбар»
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
«Валенсия» — «Лас-Пальмас»
«Барселона» — «Бетис»
«Депортиво» — «Реал»
«Леганес» — «Алавес»
«Вильярреал» — «Леванте»
«Атлетико» — «Жирона»
«Атлетик» — «Хетафе».
Матчи 1-го тура состоятся 19-20 августа.
«Реал» может попросить перенести первый матч сезона с «Барселоной» в Примере