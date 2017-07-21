«Зенит» сыграет с «Бней-Йегуда» 27 июля в Израиле, ответный матч — 3 августа

Петербургский «Зенит» и тель-авивский «Бней-Йегуда» согласовали изменения в порядке проведения матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе петербуржцев, первый матч 27 июля состоится на домашней арене «Бней-Йегуда» в Израиле и 3 августа – в Санкт-Петербурге.
Во втором квалификационном раунде «Бней-Йегуда» оказался сильнее словацкого «Тренчина». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, а сегодня в Израиле «Бней-Йегуда» победил со счётом 2:0. На 49-й минуте отличился Мэвис Тчибота, а на 85-й — Юваль Ашкенази.
Соперником «Зенита» в Лиге Европы стал израильский клуб «Бней-Йегуда»