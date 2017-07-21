Бышовец: Стрельцов говорил: «Почему не побрился, Толя? Игра – это же праздник!»

Бывший игрок сборной СССР, экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о легендарном в прошлом футболисте «Торпедо» Эдуарде Стрельцове, которому сегодня могло исполниться 80 лет.
«Эдуард Стрельцов сочетал в себе уникальные футбольные и человеческие качества. Вёл себя максимально естественно и дружелюбно со всеми, включая болельщиков. К ним отношение было, я бы сказал, даже безотказное. Не любил отказывать людям в самых разных просьбах – прекрасно осознавал своё значение для народа. А что касается природного таланта Стрельцова – его хватило, чтобы пропущенные семь лет не помешали Эдуарду вернуться в футбол.
Мы хорошо общались со Стрельцовым. Даже жили в одной комнате какое-то время. В общении он был человеком простым, несмотря на то что был постарше. Как сейчас помню, по утрам, когда мы просыпались, Стрельцов предлагал мне первым пойти привести себя в порядок, побриться умыться. И если я не брился, он говорил: «Почему не побрился, Толя? Игра – это же праздник!» — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.