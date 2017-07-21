Хави Мартинес готов играть на позиции шестого номера

Футболист мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес отметил, что готов играть в полузащите. В последние годы футболист, изначально выступавший в середине поля, квалифицировался в центрального защитника. Однако в немецком гранде на этой позиции есть игроки, и не исключается, что главный тренер команды Карло Анчелотти переведёт Мартинеса в среднюю линию.
«Я люблю позицию шестого номера, и тренер в последних двух матчах использовал меня на ней. Мне было немного непривычно, но я готов к ней. Точно так же я готов играть и в обороне», — приводит слова Мартинеса интернет-портал Goal.
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