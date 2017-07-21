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Конте: ситуация с Диего Костой была ясна ещё в январе, для меня тема закрыта

21 июля 2017, пятница. 15:52. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о будущем нападающего Диего Косты, который не полетел с командой в предсезонное турне. Контракт 28-летнего футболиста истекает летом 2019 года.

«Мне не нравится говорить о футболистах, которых нет с нами. Но единственное, что я могу сказать, это то, что ситуация с Костой была ясна ещё в январе. Клуб, он сам и агент знали это. Для меня тема закрыта», — цитирует Конте Football Espana.

Диего Коста играет в «Челси» с 2014 года, куда перешёл из «Атлетико». Мадридцы считаются главными претендентами на нападающего. Однако, если переход состоится, Коста не сможет играть за «матрасников» до зимы, пока будет действовать запрет на регистрацию новых футболистов.

Диего Коста провёл трансляцию в «Инстаграме», надев футболку «Атлетико»
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте Диего Коста
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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