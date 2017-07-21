«Спартак» хочет взять в аренду форварда «Вердера» Крузе

«Спартак» хочет взять в аренду форварда бременского «Вердера» Макса Крузе. Как сообщает Die Welt, красно-белые готовы увеличить нынешнюю зарплату 29-летнего футболиста на € 1 млн. Кроме того, в пользу перехода может сыграть тот факт, что «Спартак» в нынешнем сезоне примет участие в Лиге чемпионов.
Ранее в СМИ сообщалось, что красно-белые могут заполучить Крузе в нынешнее летнее трансферное окно, воспользовавшись пунктом в контракте игрока о сумме отступных, которая составляет € 15 млн.
В минувшем сезоне нападающий забил 15 голов в 23 матчах Бундеслиги.
«Спартак» интересуется форвардом «Вердера» Крузе