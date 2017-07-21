В случае дождя матч «Зенит» — «Рубин» пройдёт с закрытой крышей «Крестовского»

«Зенит» сообщил, что в случае сохранения дождливой погоды в день домашнего матча 2-го тура Премьер-Лиги с «Рубином» крыша арены стадиона «Крестовского» будет закрыта для обеспечения максимального комфорта зрителей.
«Окончательное решение будет принято после утреннего предматчевого совещания. По прогнозам синоптиков, вечером 22 июля в Петербурге ожидаются ливневые дожди и туман», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.
Встреча между «Зенитом» и «Рубином» пройдёт 22 июля и начнётся в 17:30 мск.
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