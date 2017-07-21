Дворкович: происходившее на матче «Динамо» — «Спартак» меня очень беспокоит

Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович рассказал, что его очень беспокоит происходившее на матче 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак» (2:2). Между болельщиками обеих команд на трибуне произошла драка. Также фанаты напали на полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
«Отдельные группы болельщиков и люди, нарушающие закон, есть в любой стране. Главное — бороться с ними без всяких поблажек, важно не допускать массовых повторений таких случаев. Не стал бы акцентировать внимание на конкретных эпизодах. Важно показывать шаг за шагом борьбу с этими явлениями и делать так, чтобы их было меньше на наших стадионах. То, что происходило на матче «Динамо» — «Спартак», меня очень беспокоит», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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