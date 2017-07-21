«Интер» и «Шальке» не выявили победителя в товарищеском матче

В Чанчжоу завершился товарищеский матч между «Интером» и «Шальке-04». Встреча, проходившая на стадионе Олимпийского спортивного центра, завершилась вничью — 1:1.
На перерыв команды ушли, не сумев поразить ворота друг друга. Первый гол зрители увидели спустя час после начала игры. На 60-й минуте отличился полузащитник «Шальке» Даниэль Калиджиури, которому ассистировал Бернард Текпетей.
Отыграться «Интер» сумел на 73-й минуте после удара вышедшего на замену Джейсона Мурильо, а в роли ассистента выступил также появившийся во второй половине игры Жоау Мариу – 1:1.
Видеообзор матча «Интер» — «Шальке» можно посмотреть в YouTube.