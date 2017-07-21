Бышовец: игра братьев Березуцких и Миранчуков может стать украшением дерби

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего сегодня матча 2-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив».
«Я думаю, что у «Локомотива» есть определённые проблемы, связанные с проведением за неделю трёх матчей. Это даёт преимущество ЦСКА. «Локо» нужно быть готовым к тому, что соперник будет демонстрировать хорошие скорости и активную игру в атаке. В сложившейся ситуации есть некая несправедливость, но надеюсь, что подопечные Юрия Сёмина выйдут из неё с честью.
Игра братьев Березуцких и Миранчуков может стать украшением дерби. В этом есть некая интрига. Вклад Березуцких в победы ЦСКА и сборной России делает им честь. Касаемо Миранчуков — часто вспоминаю один из матчей, когда они играли в паре — это был товарищеский матч в Турции. Их взаимодействие было на умственно-родственном восприятии и взаимопонимании. Ещё тогда я представлял, что их пара – это хорошая перспектива.
Объективно – на фоне усталости «Локомотива» — ЦСКА фаворит. Даже по прошлому сезону можно судить, что ЦСКА – неудобный соперник для «Локомотива». Тем более что у «армейцев» сейчас есть очень хорошее сочетание и в атаке, и в средней линии. Отсюда предпочтение и отдаётся подопечным Виктора Гончаренко. Но у «Локомотива» есть внутренние резервы. Правильно выбранная тактика может раскрыть возможности игроков. В этом смысле у «железнодорожников» достаточно потенциала, чтобы уравнять игру», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив». Начало в 19:30 мск.