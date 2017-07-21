«Арсеналу» предложили приобрести полузащитника «Барселоны» Рафинью

«Арсенал» может усилиться полузащитником «Барселоны» Рафиньей Алькантарой. Лондонскому клубу предложили приобрести 24-летнего футболиста, пишет Sky Sports. Кто именно сделал предложение — «Барселона» или представители игрока — не уточняется.
По данным издания, каталонский клуб готов рассматривать предложения за Рафинью, которые будут превышать сумму в € 30 млн.
Алькантара не поехал в предсезонное турне «Барселоны» по США, так как восстанавливается после травмы. В минувшем сезоне испанский хавбек принял участие в 18 матчах Примеры (14 — с первых минут), отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.
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