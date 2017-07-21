Дворкович: «Локомотив» достаточно укомплектован, чтобы выйти в плей-офф ЛЕ

Председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что состав «Локомотива» позволяет как минимум рассчитывать на выход в плей-офф Лиги Европы. Напомним, что в прошлом сезоне «железнодорожники» завоевали Кубок России и выступление в ЛЕ начнут с группового этапа.
«Локомотив» играет достойно, задача советом директоров поставлена – быть в еврокубках. Команда достаточно укомплектована, чтобы выходить по крайней мере в плей-офф Лиги Европы. Мы же ситуацию мониторим и делаем всё, чтобы не подорвать стабильности клуба», — передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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