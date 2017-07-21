«Ливерпуль» объявил о переходе Робертсона из «Халл Сити»

«Ливерпуль» официально объявил о переходе из «Халл Сити» защитника Эндрю Робертсон. 23-летний шотландский футболист после прохождения медицинского осмотра подписал долгосрочный контракт с красными. В новой команде Робертсон будет выступать под 26-м номером.
Финансовые детали перехода не разглашаются, но ранее сообщалось, что «Ливерпулю» предстоит заплатить за Робертсона £ 10 млн (около € 11,3 млн).
Напомним, что главным тренером выступающего в английском Чемпионшипе «Халл Сити» этим летом стал россиянин Леонид Слуцкий.
Видео подписания контракта с Эндрю Робертсоном можно посмотреть в «Твиттере».