Экс-форвард «Спартака» Уорис договорился о трёхлетнем контракте с «Бурсаспором»

Бывший нападающий «Спартака» Маджид Уорис, выступающий за «Лорьян», может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Ганский футболист договорился о трёхлетнем контракте с «Бурсаспором», информирует Goal. При этом, согласовали ли трансфер сами клубы, не уточняется.
Контракт Уориса с «Лорьяном» рассчитан до июня 2020 года. По итогам прошлого сезона французская команда вылетела из Лиги 1, а 25-летний форвард провёл в чемпионате 35 матчей и забил 9 голов. За «Спартак» Уорис выступал в 2013-2014 годах.
«Лорьян» с экс-форвардом «Спартака» Уорисом в составе вылетел из Лиги 1