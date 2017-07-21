«Халл Сити» объявил о переходе из «Ливерпуля» Стюарта

Защитник «Ливерпуля» Кевин Стюарт стал игроком «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
Официальный сайт «тигров» объявил о подписании трёхлетнего контракта с 23-летним англичанином. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Стюарт перешёл в «Ливерпуль» из «Тоттенхэм Хотспур» летом 2014 года и сыграл за красных 20 матчей, 11 из которых в английской Премьер-лиге.
Последние сезоны он выступал на правах аренды за различные английские клубы.
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