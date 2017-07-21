Сборная России в ноябре может сыграть товарищеский матч на «Ростов-Арене»

Министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что в ноябре сборная России может провести товарищеский матч на стадионе «Ростов-Арена». Губернатором поставлена задача сыграть в ноябре тестовый матч на арене в Ростове-на-Дону.
«Губернатор поставил задачу сыграть тестовый матч на новом стадионе в ноябре. Скорее всего, это будет игра с участием сборной России», — передаёт слова Аракеляна корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
Напомним, что стадион «Ростов-Арена» в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира по футболу.
«Ростов» в ноябре нынешнего года проведёт тестовый матч на новой арене