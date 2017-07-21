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Путин ушёл от ответа на вопрос о победе сборной России на чемпионате мира—2018

21 июля 2017, пятница. 18:49. Футбол

Во время встречи президента Российйской Федерации Владимира Путина с воспитанниками сочинского образовательного центра «Сириус» главе государства был задан вопрос по поводу перспектив сборной России. Юный футболист по имени Павел спросил Путина, возможна ли победа российской сборной на чемпионате мира в 2018 году.

Президент отвечать на вопрос не стал, а предложил мальчику самому дать прогноз на выступление российской сборной на домашнем мундиале. «Паша, кто из нас чемпион мира, ты или я? Скажи мне как специалист, наша сборная выиграет чемпионат мира или нет?» — спросил Путин. «Всё может быть», — ответил Павел.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Владимир Путин ЧМ-2018
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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