Мелкадзе: играть против «Спартака» не разрешили

Нападающий Георгий Мелкадзе, которого «Тосно» арендовал у «Спартака» этим летом, сообщил, что по условиям аренды не может играть против красно-белых.
«Мне не разрешили. Может ли „Тосно“ заплатить определённую сумму, чтобы мне дали сыграть? Этого точно не знаю.
Такое условие. Либо на него соглашаешься, либо нет (смеется). Иначе не отпустили бы в „Тосно“? Наверное. Такие условия предложили.
Хотелось бы сыграть, но есть ещё 28 игр, а это тоже немало. Сыграем ещё с «Зенитом», «Локомотивом», «Динамо», ЦСКА», — заявил Мелкадзе в интервью «Советскому спорту».
«Тосно» арендовал у «Спартака» Мелкадзе на сезон-2017/18