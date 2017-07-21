Статуя талисмана чемпионата мира 2018 года волка Забиваки установлена в парке им. Октябрьской Революции в Ростове-на-Дону, передаёт корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
Скульптура была разработана совместно с дирекцией по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону. Это первый объёмный талисман, установленный в городе. Высота всей конструкции – 3,8 м, вес – около 200 кг, постамент оборудован светодиодной подсветкой.
На следующей неделе в парке будет установлен второй талисман. Первая фигура расположена у главной сцены, вторая займёт место у колеса обозрения. Скульптуры оформлены в фирменном стиле ЧМ-2018. Сочетание белого, синего и красного в футболке и шортах официального талисмана представляет национальные цвета сборной России. Стоимость изготовления и установки фигур составляет порядка 1 млн рублей. Средства были выделены «Группой Агроком».
«Скульптура Забиваки — один из первых шагов в украшении города к ЧМ. Эта скульптура — инициатива частных предпринимателей. Вообще, губернатор поставил задачу, чтобы к концу года каждый уголок города был оформлен так, чтобы было видно, что в Ростове пройдёт ЧМ», — сказал министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Статуя талисмана ЧМ-2018 Забиваки открылась в Ростове-на-Дону