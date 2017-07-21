Конте: Мората является хорошим приобретением для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о переходе в лондонский клуб нападающего «Реала» Альваро Мораты, чей трансфер был официально согласован в эту среду. Испанскому игроку осталось согласовать условия личного контракта и пройти медобследование.
«Думаю, определённо он является хорошим приобретением для нас. Мората – молодой игрок, который обладает большим опытом. Он играл за мадридский «Реал» и «Ювентус», имеет большой опыт выступлений в национальных первенствах, а также в Лиге чемпионов», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт «Челси».
Конте спросили о цене трансфера, и он назвал нынешний трансферный рынок «сумасшедшим», отметив, сколько денег было потрачено на нападающих этим летом, и указав на то, что для приобретения «простого и нормального игрока» клуб должен задумываться о тратах от € 40 до 50 млн.
«Так сейчас обстоит ситуация. Мы должны жить с этим, и ты должен быть очень хорош и не совершать ошибок, когда покупаешь кого-то, потому что ты тратишь много денег, и этот твой выбор очень важен. Мората, несомненно, отличный нападающий для основного состава, и он является игроком, который обладает подходящими качествами для «Челси». Он очень молод, он определённо может серьёзно улучшить свою игру и, надеюсь, доказать свою ценность в нашей команде", — заявил Конте.