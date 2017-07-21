Креспо, Стоичков, Манише и другие звёзды футбола сыграют в Кубке Экспо-2017

Легенды мирового футбола примут участие в турнире «Кубок Экспо»-2017, приуроченном к проведению Всемирной выставки ЭКСПО-2017, которая проходит с 10 июня по 10 сентября в Астане.
Мероприятие будет организовано по формату московского Кубка Легенд. В турнире поучаствуют шесть сборных: команды России, Португалии, Италии, Германии, Казахстана и сборная Звёзд. Турнир пройдёт с 5 по 6 августа на «Астана Арене». На стадионе будут установлены борта, а также, согласно регламенту соревнования, все поединки будут сыграны на поле размером 48x24 метра с воротами размером 5x2 метра.
В первый день пройдут матчи группового этапа, а во второй — встречи стадии плей-офф. Кроме того, во второй день Кубка Экспо-2017 будут проведены мастер-классы и реализованы социальные проекты.
На Кубке ожидается появление таких именитых футболистов, как Александр Шовковский, Эрнан Креспо, Христо Стоичков (команда Звёзд), Фернанду Мейра, Манише (сборная Португалии), Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Роман Широков, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков (сборная России), Марко Дельвеккио, Анджело Ди Ливио (сборная Италии), Гвидо Бухвальд и Тим Боровски (сборная Германии). Главным судьёй в финале станет глава департамента судейства ФИФА Массимо Бузакка. По окончании турнира все участники турнира также посетят Всемирную выставку ЭКСПО-2017.