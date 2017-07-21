Черчесов посетил матч ЦСКА – «Локомотив»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч 2-го тура РФПЛ ЦСКА – «Локомотив», который в эти минуты проходит на домашней арене «армейцев».
Поединок начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА – «Локомотив».
Обе команды одержали победы в стартовых матчах чемпионата страны. ЦСКА на выезде обыграл «Анжи» (3:1), а «Локомотив» в родных стенах одолел тульский «Арсенал» (1:0). При этом «армейцы» на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице РФПЛ, а «железнодорожники» — шестое.
Отголоски Суперкубка настигнут «Локо» и в матче с ЦСКА
2-й тур РФПЛ стартует сразу с двух матчей — ЦСКА — «Локомотив» и «Анжи» — «Амкар». Их и прогнозируем в рубрике «Футбольные фишки».