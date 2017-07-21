«Ахмат» предложил € 2 млн за 22-летнего полузащитника «Палмейраса»

«Ахмат» сделал «Палмейрасу» предложение о трансфере полузащитника Матеуса де Салеса Кабрала. Грозненский клуб предлагает € 2 млн за 80% экономических прав на 22-летнего игрока, информирует Terra.
Сообщается, что «Палмейрас» владеет 70% прав на Кабрала, ещё 10% принадлежат самому игроку, а остальные 20% — компании DIS. «Ахмат» хочет выкупить проценты игрока и DIS, а также 50% «Палмейраса». Оставшиеся 20% останутся у бразильского клуба.
Кабрал в данный момент выступает на правах аренды за «Баию». В текущем сезоне он провёл семь матчей в чемпионате Бразилии и не отметился результативными действиями.
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