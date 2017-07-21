Цхададзе покинул пост главного тренера «Кайрата» после вылета из Лиги Европы

Кахабер Цхададзе покинул пост главного тренера «Кайрата». Это решение 48-летний специалист принял после вылета команды из Лиги Европы на стадии второго квалификационного раунда.
«Главный тренер по собственной инициативе прервал трудовое соглашение с клубом. Клуб предложил Цхададзе продолжить работу в связи с действующими спортивными задачами, но Кахабер настоял на своём решении покинуть пост главного тренера «Кайрата», осознавая свою ответственность за результаты в квалификационных матчах Лиги Европы», — сообщается в заявлении казахстанского клуба.
Цхададзе возглавил «Кайрат» весной прошлого года и завоевал вместе с командой серебряные медали чемпионата Казахстана и Суперкубок страны.
«Кайрат» с Аршавиным в составе проиграл «Скендербеу» и вылетел из Лиги Европы