Главный тренер «Люнгбю»: в индивидуальном плане «Краснодар» невероятно силён

Главный тренер «Люнгбю» Давид Нильсен поделился ожиданиями от противостояния с «Краснодаром» в 3-м раунде квалификации Лиги Европы. В предыдущем раунде датская команда прошла словацкий «Слован».
«Краснодар» на два уровня выше «Слована». Это будет совершенно другая история, но мы готовы играть с кем угодно. Я уже посмотрел некоторые матчи «Краснодара», поскольку должен донести до своих игроков идеи россиян. В индивидуальном плане соперник невероятно силён, и мы будем играть на одном из самых дорогих стадионов в мире", — цитирует Нильсена BT.
Соперником «Краснодара» в 3-м раунде отбора Лиги Европы стал датский «Люнгбю»