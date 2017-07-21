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Гол Брызгалова принёс «Анжи» победу над «Амкаром»

21 июля 2017, пятница. 21:27. Футбол

«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов. После навеса Вадима Афонина со стандарта экс-защитник «Спартака» пробил головой в стоящего рядом Михаила Костюкова и сразу же подхватил отскок, ударив с лёта в правый нижний угол ворот пермской команды.

«Анжи», набравший в первых двух турах три очка, в 3-м туре сыграет с «Локомотивом» (30 июля). Следующим соперником «Амкара», на счету которого нет очков после стартовых матчей, станет «Ростов» (30 июля).

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
21 июля 2017, пятница. 19:30 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Брызгалов – 23

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Амкар Анжи Сергей Брызгалов
Новости. Футбол
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