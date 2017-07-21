Гол Брызгалова принёс «Анжи» победу над «Амкаром»

«Анжи» одержал победу над «Амкаром» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 23-й минуте забил Сергей Брызгалов. После навеса Вадима Афонина со стандарта экс-защитник «Спартака» пробил головой в стоящего рядом Михаила Костюкова и сразу же подхватил отскок, ударив с лёта в правый нижний угол ворот пермской команды.
«Анжи», набравший в первых двух турах три очка, в 3-м туре сыграет с «Локомотивом» (30 июля). Следующим соперником «Амкара», на счету которого нет очков после стартовых матчей, станет «Ростов» (30 июля).
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