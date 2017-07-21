Кожникова: сборная России отдаст все силы в матче с Германией

Защитник сборной России Анна Кожникова прокомментировала поражение от команды Швеции (0:2) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин, проходящего в Нидерландах, а также выразила мнение, что в заключительной игре группового этапа со сборной Германии национальная команда отдаст все силы.
«По антропометрическим данным шведки, может, и сильнее, но я не скажу, что мы им всё проиграли. Допустили две ошибки, которые привели к двум голам. Но я уверена, что мы могли сыграть лучше. Все молодцы. Боролись, бились до конца. Но такие ошибки непростительны. Первые десять минут просели. Не знаю, с чем это было связано. Главное, что не пропустили в это время и смогли собраться. Но потом, к сожалению, не сумели сыграть так, как хотели. Второй мяч улетел от меня. Хотела вынести, но не достала. В матче с Германией отдадим все силы», — сказала Кожникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Сборная России сыграет с Германией в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы 25 июля.