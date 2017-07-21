Сёмин: Ари, скорее всего, предстоит операция, он выбыл на долгий срок

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над ЦСКА (3:1) во втором туре российской Премьер-Лиги сообщил, что форвард Ари получил серьёзную травму и выбыл на долгий срок. Бразилец в концовке встречи повредил бедро в столкновении с Александром Головиным и покинул поле на носилках.
«У Ари достаточно серьёзная травма. Наверное, предстоит какая-то операция. Он на долгий срок выбыл.
Денисов? У Игоря всё попроще. С Ари достаточно сложно», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
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