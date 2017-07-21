Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гончаренко: надо отдать должное «Локомотиву» — он победил ЦСКА закономерно

21 июля 2017, пятница. 22:06. Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги.

«В атаке мы действовали достаточно монотонно. В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику – он грамотно действовал и закономерно победил.

ЦСКА допускал ошибки в обороне и в матче против «Анжи»? Если проследить все серии, сухие, хорошие, без моментов, они могут оборваться таким образом, когда много пропускаешь. Уровень наших защитников и вратаря позволяют надеяться, что мы вернёмся на весенний уровень. Мы знаем о своих проблемах и работаем над их устранением.

Насколько справился с ролью нападающего Дзагоев и получил ли он снова травму? Нет, травмы нет. Дзагоев просто провёл мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточно креативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использовать его по-разному.

Что касается того, за ЦСКА не сработал фактор свежести на фоне трёх матчей «Локомотива» за неделю, то мы много позиционно атаковали, тогда как соперник позиционно защищался. Это всегда проще», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

«Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Анжи ПФК ЦСКА ФК Локомотив Алан Дзагоев Виктор Гончаренко
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
22:11 Витиньо – о поражении «Локомотиву»: надеюсь, этот удар шокером подзарядит ЦСКА
22:10 Дзагоев: нормально себя чувствую, просто свело ногу. К АЕК буду готов
22:07 Сёмин: восхищён игроками «Локомотива», они нашли волевые усилия
22:06 Гончаренко: надо отдать должное «Локомотиву» — он победил ЦСКА закономерно
21:58 Сёмин: Ари, скорее всего, предстоит операция, он выбыл на долгий срок
21:45 Кожникова: сборная России отдаст все силы в матче с Германией
21:44 Хамес: могу ли я занять место Месси и Роналду? Почему нет?
21:30 «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби
21:27 Гол Брызгалова принёс «Анжи» победу над «Амкаром»
21:19 Мората: собираюсь забить как можно больше голов в «Челси»
21:03 Агент: Ригони станет игроком «Зенита» на следующей неделе
20:58 Пеллегрино: ван Дейк хочет уйти из «Саутгемптона» и сейчас тренируется отдельно
20:57 Женская сборная России проиграла Швеции в матче чемпионата Европы
20:56 Главный тренер «Люнгбю»: в индивидуальном плане «Краснодар» невероятно силён
20:40 «Челси» объявил о подписании пятилетнего контракта с Моратой
20:38 Акинфеев встретился с девочкой-колясочницей, выведшей Роналду на матч КК-2017
20:26 Цхададзе покинул пост главного тренера «Кайрата» после вылета из Лиги Европы
20:22 «Ахмат» предложил € 2 млн за 22-летнего полузащитника «Палмейраса»
20:08 Уткин: Манчини — слабейший иностранный тренер «Зенита», если не считать Петржелу
20:05 Черчесов посетил матч ЦСКА – «Локомотив»
20:04 «Рубин» выиграл у «Зенита» в молодёжном первенстве, уступая 0:2 после 1-го тайма
19:56 Тошич попрощался с болельщиками ЦСКА перед матчем с «Локомотивом»
19:52 Главный тренер «Шахтёра»: у судей разное отношение к топ-клубам Украины
19:51 Луческу выдвинул условия, при которых согласится возглавить новый клуб
19:51 Креспо, Стоичков, Манише и другие звёзды футбола сыграют в Кубке Экспо-2017
19:45 «Индепендьенте» отказался продать Ригони «Зениту» за € 9,5 млн
19:32 Создатель соломенной «Зенит-Арены»: это больше стёб над стройкой, чем над клубом
19:32 «Краснодар» в молодёжном первенстве разгромил «Тосно» благодаря покеру Игнатьева
19:28 Конте: Мората является хорошим приобретением для «Челси»
19:24 Болельщики ЦСКА посвятили Тошичу баннер со словами благодарности
19:20 На Кубке конфедераций—2017 образовалось 85 510 кг отходов
19:19 Статуя талисмана ЧМ-2018 Забиваки открылась в Ростове-на-Дону
19:09 Мелкадзе: играть против «Спартака» не разрешили
19:03 ЦСКА — «Локомотив»: Натхо проведёт 100-й матч в составе «армейцев»
18:49 Путин ушёл от ответа на вопрос о победе сборной России на чемпионате мира—2018
18:48 Стал известен стартовый состав «Амкара» на матч с «Анжи»
18:44 Сборная России в ноябре может сыграть товарищеский матч на «Ростов-Арене»
18:39 Лысов выйдет в стартовом составе «Локомотива» в матче с ЦСКА
18:32 «Анжи» определился со стартовым составом на матч с «Амкаром»
18:27 ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом»
18:26 «Халл Сити» объявил о переходе из «Ливерпуля» Стюарта
18:11 Экс-форвард «Спартака» Уорис договорился о трёхлетнем контракте с «Бурсаспором»
18:07 «Ливерпуль» объявил о переходе Робертсона из «Халл Сити»
18:05 Иванова: Стрельцов переломил карьеру через колено, будучи на потрясающем подъёме
17:52 Кинг: если Марез не будет выкладываться ради «Лестера», то получит от нас
Все новости RSS
Партнерский контент
Как завершится столичное дерби во втором туре РФПЛ?
Победой ЦСКА
1988 (47%)
Вничью
1398 (33%)
Победой "Локомотива"
806 (19%)
Проголосовало: 4192
Архив →
© championat.com, 2000–2017