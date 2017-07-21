Гончаренко: надо отдать должное «Локомотиву» — он победил ЦСКА закономерно

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги.
«В атаке мы действовали достаточно монотонно. В защите было много авантюрных действий, которые не добавляли оптимизма наступлению. Надо отдать должное сопернику – он грамотно действовал и закономерно победил.
ЦСКА допускал ошибки в обороне и в матче против «Анжи»? Если проследить все серии, сухие, хорошие, без моментов, они могут оборваться таким образом, когда много пропускаешь. Уровень наших защитников и вратаря позволяют надеяться, что мы вернёмся на весенний уровень. Мы знаем о своих проблемах и работаем над их устранением.
Насколько справился с ролью нападающего Дзагоев и получил ли он снова травму? Нет, травмы нет. Дзагоев просто провёл мало тренировок, чтобы играть все 90 минут. Он достаточно креативный игрок, может закрыть несколько позиций, поэтому стараемся использовать его по-разному.
Что касается того, за ЦСКА не сработал фактор свежести на фоне трёх матчей «Локомотива» за неделю, то мы много позиционно атаковали, тогда как соперник позиционно защищался. Это всегда проще», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.