Тарасов: не помню, когда в последний раз «Локомотив» побеждал в дерби

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче 2-го тура РФПЛ.
«Я не могу сказать, что мы уверенно обыграли ЦСКА. Тяжёлая игра, настоящее дерби с жёсткой борьбой. Думаю, просто у нас было чуть больше желания и фарта. Поэтому забили голы и выиграли.
Мы помним последнюю игру с ЦСКА, которую полностью провалили. Наверное, сделали выводы. Хотели показать, что такие игры — случайность. Всей командой выполнили установку тренера и победили. Я думаю, у ЦСКА всё ещё впереди, удачи „армейцам“.
Конечно, я удовлетворён тем, что не только забил, но и помог команде выиграть. Это важно. Я не помню, когда в последний раз мы побеждали в дерби.
Появилось ли сплочение в команде? У нас и раньше не было разногласий в команде. Просто были неудачные игры, неудачные сезона. Сейчас две игры — две победы. Просто делаем свою работу. Если будет так дальше везти, будем так играть, всё будет хорошо», — сказал Тарасов в эфире телеканала «Наш футбол».