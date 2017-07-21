Тарасов – о травме Ари: желаю ему удачи, он нужен «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов после победы над ЦСКА (3:1) в матче 2-го тура РФПЛ прокомментировал травму партнёра по команде нападающего Ари.
«Травма Ари? Я был далековато от этого эпизода, но в раздевалке сказали, что был удар по ноге, когда он закрывал мяч корпусом. Слышали неприятные щелчки в колене. Завтра или сегодня сделают МРТ. Думаю, что 50 на 50, но, наверное, травма какая-то есть. Может быть, даже серьёзная. Желаю ему удачи. Он нам нужен», — сказал Тарасов в эфире телеканала «Наш футбол».
Сёмин: Ари, скорее всего, предстоит операция, он выбыл на долгий срок