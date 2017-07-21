Пономарёв: оборона ЦСКА похожа на растопыренные пальцы

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от московского дерби во втором туре РФПЛ, в котором «армейцы» уступили «Локомотиву» со счётом 1:3.
«У меня были вопросы к команде уже после матча с «Анжи». Оборона у «армейцев» пока очень нестабильна. Васин играет с большими ошибками, лучше действует в атаке, чем в обороне. Не читает ситуацию и играет по мячу, а так нельзя.
Оборона у «армейцев» словно растопыренные пальцы. Сколько выходов по центру позволили сделать игрокам «Локомотива»… Крайние защитники никого не страхуют, действуют сами по себе, нет слаженности, кулака. Почему Сергей Игнашевич не играет? Он бы помог.
Это поражение может сказаться и на игре в Греции, ребята могут задрожать. Нет уверенности в товарищах. Надо подсказывать полевым игрокам, а Игорь Акинфеев молчит. Сегодня ЦСКА проиграл, а не «Локомотив» выиграл. Красно-зелёные играли, как и обычно, но «армейцы» дали им возможность победить», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.