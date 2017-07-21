Булыкин: Васин проявил себя не лучшим образом в эпизоде с голом Ари

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от победы команды над ЦСКА (3:1) в гостевом матче 2-го тура РФПЛ и назвал ошибку защитника «армейцев» Виктора Васина, после которой форвард «железнодорожников» Ари забил гол, одним из ключевых эпизодов встречи.
«Игроки «Локомотива» молодцы, бились, не сдавались и выиграли этот матч. Такой результат стал неожиданностью для многих, но это заслуга «железнодорожников». Они допустили меньше ошибок, чем соперник. Футболисты ЦСКА не смогли найти свою игру и реализовать опасные моменты, хотя у них был шанс сравнять счёт.
Ошибка Васина, после которой Ари забил гол, стала одним из ключевых эпизодов матча. Защитник ЦСКА проявил себя не лучшим образом. Да и вся оборона «армейцев» в этом матче действовала не так хорошо, как мы к этому привыкли. Странно, что у красно-синих нет молодёжи, которая должна помогать опытным защитникам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.