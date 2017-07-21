Марио Фернандес: для ЦСКА ничего не закончено, идём дальше. Впереди АЕК

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 2-го тура российской Премьер-Лиги.
«Тяжелый матч. Вроде ничего не предвещало. Шли ровно – 1:1, но пропустили дважды из-за наших ошибок. Удивило ли, что против меня поставили молодого Лысова? У «Локомотива» все футболисты достойные. Молодой, но отыграл хорошо. Его команда победила. Ладно, ничего не закончено, идем дальше. Впереди АЕК», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
По итогам жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов афинский АЕК стал соперником ЦСКА. Первый матч пройдёт 25 июля в Греции, ответный — 2 августа на поле «армейцев».
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