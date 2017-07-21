Бабаев: поражение от «Локомотива» не добавляет оптимизма перед игрой ЦСКА с АЕК

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3) в матче 2-го тура РФПЛ, а также поделился мнением о том, как эта неудача может повлиять на предстоящий первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов с афинским клубом АЕК.
«Не забили, пропустили. К сожалению, много было брака, и реализация подвела. В обороне допустили ряд ошибок, особенно в моменте со вторым голом. Это переломный момент. Но так бывает, это футбол. Сделаем выводы, работу над ошибками. Вся борьба впереди. Прервалась победная серия ЦСКА в матчах с «Локомотивом»? Ну, любая серия рано или поздно заканчивается. Главное — сделать правильные выводы.
Витиньо может стать одним из лидеров атаки в этом сезоне. И не только он, но ещё и Дзагоев, и Федя Чалов себя проявят. Сегодня, к сожалению, не получилось. Дзагоев попросил замену, но с ним ничего страшного, просто спазм икроножной мышцы.
Решение CAS по Роману Ерёменко было ожидаемым. К сожалению, не приходилось ожидать какого-то существенного послабления.
Что касается трансферов, то по сегодняшнему матчу некорректно говорить, что ЦСКА нужны приобретения в определённые линии. Сегодня были ошибки, которые предопределили результат. Но ребята старались. Не получилось, но это не значит, что команда не способна добиваться побед. Такой результат не добавляет оптимизма перед матчем с АЕК в Лиге чемпионов. Но игроки ЦСКА профессионалы и, может быть, где-то разозлятся, благодаря чему добьются необходимого результата», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
По итогам жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов АЕК стал соперником ЦСКА. Первый матч пройдёт 25 июля в Греции, ответный — 2 августа на поле «армейцев».